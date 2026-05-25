Две книги Лимонова попали в список изданий с маркировкой о наркотиках

РКС включил две книги Лимонова в перечень изданий с упоминанием наркотиков

Российский книжный союз (РКС) внес два произведения Эдуарда Лимонова в обновленный список литературы, содержащей упоминания наркотических средств и подлежащей специальной маркировке. Об этом сообщает издание «Ведомости».

В список вошли романы «В Сырах: Роман в промзоне» и «Москва майская», которая ранее считалась утраченной. Обе книги изданы «Альпиной нон-фикшн».

Кроме того, в перечень попали роман Алексея Иванова «Блуда и Мудо», «100 рассказов из истории медицины» Михаила Шифрина и «Записки примата: необычайная жизнь ученого среди павианов» нейроэндокринолога Роберта Сапольски.

С 1 марта вступили в силу изменения в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Теперь за распространение произведений, содержащих упоминания наркотиков, предусмотрена уголовная и административная ответственность. На сайте Российского книжного союза опубликован список таких книг, которые должны получать специальную маркировку. Издатели сами составили этот перечень, чтобы избежать штрафов и разработать единый подход.

В список вошли как современные произведения, например, книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, так и переводы классики, изданной после 1 августа 1990 года. Всего в нем 2379 произведений.

