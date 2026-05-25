Французский певец Франсис Лаланн о России: «Французы любят русский народ»

Французский певец Франсис Лаланн, автор хитов «On se retrouvera» и «Reste avec moi», заявил о своей искренней любви к России и призвал не забывать о подвиге русского народа в борьбе с нацизмом. Его слова передает «Царьград».

«Французы любят русский народ, а то, что президент Франции говорит о России, — чушь. Мы собираемся с ним закончить, но мы не хотим заканчивать с нашей дружбой с русским народом», — сказал артист.

Певец подчеркнул особую роль России в победе над нацизмом: по его мнению, это прежде всего заслуга русского народа, и мир не имеет права об этом забывать.

«Мы должны уважать то, что русские люди сделали для мира», — заключил Лаланн.

В июне 2025 года посол РФ во Франции Алексей Мешков подарил Лаланну портрет Владимира Путина с подписью лидера России. Мешков принял Лаланна в своей парижской резиденции 16 июня 2025 года. Он поблагодарил французского культурного деятеля, который тогда только вернулся из РФ, за активную гражданскую позицию и доброжелательность к России.

