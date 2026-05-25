Розенбаум назвал неправдой, что получает 9 млн рублей за концерт

Певец Розенбаум опроверг слух о многомиллионных гонорарах за концерты
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Певец Александр Розенбаум опроверг в интервью с ТАСС, что получает по 9 миллионов рублей за концерт.

Розенбаум заявил, что цены на его мероприятия находятся в открытом доступе и можно спокойно посчитать его доход. Артист уверил, что не зарабатывает по 9-10 миллионов рублей за мероприятия. Певец уточнил, что ему «плевать» на СМИ, которые распространяют ложную информацию о его доходах.

«Все это рытье в белье – в чистом и тем более в грязном – это дело совести людей, которые занимаются этим. Эта желтая история не нами придумана, но очень обидно, когда наши (занимаются таким). Все-таки, я думаю, у нас культура получше, чем в основателях желто-прессных изданий», — поделился артист.

Как отметил Розенбаум, медийных личностей всегда будут обсуждать. Однако, по мнению музыканта, за некоторую ложную информацию стоит судить журналистов.

В апреле 2025-го Розенбаум опроверг, что зарегистрировал названия песен в качестве брендов для продажи алкогольной продукции.

Розенбаум назвал «желтыми» заявления о регистрации названий песен товарным знаком для продажи спиртного. Он считает, что журналистов желтой прессы надо наказать. Артист объяснил, что запатентовал фразы на фоне премьеры его мюзикла «Вальс-Бостон». Музыкант рассказал, что его команда будет заниматься продажей мерча и сувениров для спектакля.

Ранее Розенбаум усомнился, что «Гоп-стоп» стоит переводить на английский язык.

 
