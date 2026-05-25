В Москве пройдет книжный фестиваль «Красная площадь»

Московский фестиваль «Красная площадь» откроется 4 июня. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль пройдет до 7 июня. На нем более 400 издательств представят свои новинки и редкие находки от антикваров, уникальные издания от букинистов и богато иллюстрированные книги от ведущих музеев страны. Гости и жители столицы смогут посетить тематические шатры «Художественная литература», «Детская и образовательная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России и Республика Беларусь», «Комиксы».

В рамках фестиваля артисты Виктория Исакова, Владимир Кошев, Евгений Князев, Светлана Крючкова, Александр Олешко, Дмитрий Сердюк, Сати Спивакова, Игорь Яцко устроят чтение классических произведений. А такие современные авторы, как Алексей Варламов, Евгений Водолазкин, Вера Богданова, Эдуард Веркин, Дмитрий Данилов, Дарья Донцова, Денис Драгунский, Вадим Панов, Захар Прилепин, Марина Степнова, Ася Лавринович, Ирина Лейк, Сергей Шаргунов организуют встречи с читателями.

В честь грядущего события также был проведен анализ, который показал, что более половины россиян по-прежнему отдают предпочтение именно бумажным изданиям. Аналитики также выяснили, что зумеры читают не только ради развлечения, но и для того, чтобы разобраться в себе.

Отмечается, что миллениалы (25–44 года) все чаще обращаются к чтению как к инструменту психологической поддержки и способу временного ухода от реальности («внутренняя эмиграция»). Для поколения Х (45–54 года) книга — больше, чем носитель информации. Это символ стабильности, часть домашнего очага. Представители этого поколения осознанно собирают домашние библиотеки. Бумеры (55+ лет) же проявляют интерес к историческим, биографическим и религиозным изданиям.

