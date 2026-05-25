«Галочку себе отметил»: Киркоров заявил, что закрыл гештальт с «Евровидением»

Певец Филипп Киркоров признался, что его команда может больше не появиться на «Евровидении». На премьере фильма «Майкл» артист рассказал «Газете.Ru», что его гештальт с этим конкурсом закрыт.

По словам Киркорова, на протяжении 20-ти лет он готовил разных вокалистов для «Евровидения». В их число вошли Сергей Лазарев, Ани Лорак, Дмитрий Колдун и Дима Билан. В 2026 году исполнитель вызвался помочь болгарской певице Даре, которая завоевала первое место.

«Я благодарен судьбе. Все, что мы делали на протяжении последних 20-ти лет, шло в копилку. Мы накапливали опыт. Сейчас наша Dream Team представляла Болгарию и принесла победу блистательной Даре. К сожалению, я поехать не мог, сами понимаете, политические причины. Но я свой гештальт закрыл. Я сказал, что возьму «Евровидение» измором и все-таки не измором, а хорошей качественной работой команды мы получили потрясающий результат», — заявил Киркоров.

На вопрос, будет ли он принимать участие в подготовке новых артистов к «Евровидению», певец ответил, что уже достиг всех поставленных целей.

«Я сделал все, да. Я сказал, что пока не дождусь результата, буду все делать, чтобы мой дух был на Евровидении. Все. Галочку себе отметил», — отметил артист.

