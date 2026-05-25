Розенбаум объяснил, почему не пишет книгу

Певец Розенбаум признался, что ему не хватает усидчивости для написания книги

Певец Александр Розенбаум признался в интервью ТАСС, что ему не хватает времени и усидчивости для написания книги.

«Есть о чем написать, но к этому нужно подойти ответственно. Просто тяп-ляп не могу, а ответственно — значит, все бросить и сесть за работу. А я не очень усидчивый, кстати, человек», — поделился артист.

В апреле 2025-го Розенбаум опроверг, что зарегистрировал названия песен в качестве брендов для продажи алкогольной продукции.

Розенбаум назвал «желтыми» заявления о регистрации названий песен товарным знаком для продажи спиртного. Он считает, что журналистов желтой прессы надо наказать. Артист объяснил, что запатентовал фразы на фоне премьеры его мюзикла «Вальс-Бостон». Музыкант рассказал, что его команда будет заниматься продажей мерча и сувениров для спектакля.

Розенбаум зарегистрировал как бренды строчки «Ау», «Доля казачья — служба лихая», «Налетела грусть», «Любить — так любить», «Летать — так летать», «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» и «Заходите к нам на огонек».

Ранее Розенбаум усомнился, что «Гоп-стоп» стоит переводить на английский язык.