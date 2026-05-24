Максима Галкина заподозрили в применении стероидов

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры из спортзала.

Галкин показал, как занимается на тренажере. На фото он продемонстрировал свою накачанную фигуру. Артист также высмеял своих хейтеров.

«Хейтеры считают калории моих успехов. Я – свои подходы», — подписал публикации юморист.

В комментариях пользователи заподозрили, что Галкин использует анаболические стероиды. Комик опроверг это.

«Не устану повторять, что ничего кроме регулярных тренировок и правильной еды в этой форме нет. Не существует чудесных таблеток, которые приведут тебя к спортивной форме без вреда для здоровья. Только упорство», — подчеркнул артист.

В январе Максим Галкин покорил пользовательниц соцсетей после смены имиджа. 26 января артист продемонстрировал свою фигуру в облегающем термобелье. Многие пользовательницы заметили, что 49-летний артист очень похорошел и выглядел молодо на снимках. Они прозвали его новым секс-символом. По мнению поклонниц, юморист пошел в свою «прайм-эру» (сленг, означающий период наивысшего расцвета человека — «Газета.Ru»).

