Seville желает сняться в кино: «Я бы хотела стать сумасшедшей из «Гарри Поттера»

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Seville (Севиль Велиева – настоящее имя) призналась, что хочет сняться в кино. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

По словам Велиевой, сейчас она обучается актерскому мастерству. Артистка отметила, что начала получать предложения о ролях. Но ее команда пока не соглашается.

«Я бы хотела стать этой сумасшедшей из «Гарри Потера» Беллатрисой Лестрейндж. Мне нравятся антигерои. Но всему свое время. Хочется чего-то особенного», — поделилась артистка.

В апреле Велиева призналась, что хотела бы отправиться в космос. По ее мнению, для певицы это был бы очень амбициозный поступок.

В октябре 2025-го Севиль Велиева и ее возлюбленный Антон Гайворонский (TONI) сыграли свадьбу. Певица опубликовала фото торжества. Артисты объявили о помолвке в ноябре 2024 года. На дне рождения Велиевой Гайворонский сообщил, что сделал предложение артистке. Он не хотел об этом рассказывать официально, но один из музыкантов группы Artik & Asti проговорился в микрофон.

Ранее Seville отметила Пасху, несмотря на религию.

 
