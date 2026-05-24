Певец Розенбаум: Беларусь, Украина и Россия всегда будут держаться друг друга

Певец Александр Розенбаум в беседе с ТАСС выразил уверенность, что Россия и Украина смогут жить дружно.

Розенбаум подчеркнул, что на примирение может уйти много лет. Артист добавил, что раны от событий, которые произошли между Россией и Украиной, не залечатся быстро.

«Я не берусь предсказывать, но Беларусь, Украина и Россия всегда будут держаться друг друга. И это очень важно», — поделился артист.

Розенбаум назвал Украину частью своей родины, а Киев — «номером один» после Санкт-Петербурга.

18 апреля 2025-го Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях против деятелей культуры и спорта Российской Федерации. Под санкции попали певец Ярослав Дронов, актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, клоун Юрий Куклачев, а также представители спорта, включая российскую фехтовальщицу Софью Великую.

По словам Розенбаума, Зеленский «перезагрузил наконец-то». Он отметил, что не был подвержен санкциям со стороны украинских властей с 2014 года. Тогда музыканта включили в список «Миротворец».

