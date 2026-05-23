67-летнюю Мишель Пфайффер оставили без еды и туалета

Во время съемок сериала «Мэдисон» актеров оставили без водопровода и еды
Обладательница премии «Золотой глобус» Мишель Пфайффер рассказала о тяжелых условиях на съемках сериала «Река Мадисон». Впечатлениями 67-летняя актриса поделилась с подкастом издания LA Times «In Conversation».

Съемки шли в штатах Монтана и Техас на открытой местности, где нельзя было поставить караван трейлеров съемочной группы с уборными и кейтерингом — они попали бы в кадр.

«Там не было ванной, даже туалет был ненастоящий. Не было кондиционера, водопровода, ничего. Но потрясающе красиво», — вспоминает она.

Пфайффер уточнила, что дом, в котором живет героиня, строили в спешке, поэтому не успели провести коммуникации.

«Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, потому что они построили этот домик. Все это было немного в спешке, и поэтому не было определенных условий для размещения», - сказала она позже.

Иногда, добавила актриса, буквально негде было присесть.

«Поблизости не было туалета. Не было еды. А зимой было холодно. Зимой мы просили: «А можно нам обогреватель?» А летом: «А можно взять зонтик, потому что солнце палит очень сильно?» Около половины времени ушло на то, чтобы разобраться со всем этим», — делится она.

Героиня Пфайффер Стейси — глава богатой нью-йоркской семьи, которая принимает судьбоносное решение после ужасающей трагедии в первом эпизоде. После этой потери Стейси и ее семья покидают Манхэттен и переезжают в сельскую местность долины реки Мэдисон в штате Монтана в попытке восстановиться.

