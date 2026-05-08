Звезда «Майора Грома» вспомнил, как снимался в окопе в морозную ночь  

Актер Жизневский рассказал, что снимался в окопе на морозе для военного кино

Актер Тихон Жизневский в беседе с mk.ru рассказал, что работал в суровых условиях во время съемок военного кино.

По словам Жизневского, однажды он играл всю ночь в окопе при температуре 25° мороза. Съемки в картине «Ангелы Ладоги» прошли менее экстремально.

«Мы были утеплены, не мерзли. С одной стороны, это хорошо, а с другой — плохо. Мы не испытали досконально всего того ужаса, который прошли наши герои, не прикоснулись к нему в такой мере, как они», — поделился артист.

Жизневского и его коллег по съемочной площадке также обучали яхтенному спорту для работы над картиной и объясняли основы морского дела. Актер исполнил роль спортсмена-буериста, который доставлял боеприпасы и продовольствия, а также спасал детей на Ладоге в первую зиму ленинградской блокады.

«Мы изучали устройство буеров. А они гораздо тяжелее, чем яхты, потому у них управляемость гораздо меньше. А плотность льда совершенно другая по сравнению с водой. Поэтому буер тяжело управляется. Его заносит. Спортсмены, занимающиеся этим видом спорта сегодня, набирают сумасшедшую скорость до 120 км в час», — рассказал актер.

Ранее Александр Котт захотел переснять советскую фантастику.