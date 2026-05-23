Дочь Бони о переживаниях из-за восхождений матери: «Плохое предчувствие»

Дочь телеведущей и блогерши Виктории Бони Анджелина Смерфит рассказала о переживаниях из-за восхождений матери. Вместе с мамой она дала журналистке Надежде Стрелец интервью, опубликованное на видеоплатформе YouTube.

По словам 14-летней Анджелины, обычно она не переживала за мать, покорившую в 2025 году Эверест. Однако недавно подросток почувствовала, что маме может грозить опасность. В это время Боня планировала покорить вершину К2 (Чогори), но подвернула ногу.

«У меня было плохое предчувствие. И когда она ногу подвернула, я была рада, но не этому, подвернуть ногу ужасно, а тому, что она не могла пойти на К2. Она может на следующий год поехать, но только не в этот», — сказала девочка.

В апреле Виктория Боня упала во время хайкинга. Последствия вывиха она показала на камеру, демонстрируя детально отек и синяк. Блогерша надеялась восстановиться до экспедиции, но травма не позволила ей совершить восхождение.

