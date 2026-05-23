Дочь Виктории Бони об отношениях с семьей отца: «Они обожают мою маму»

Дочь телеведущей Бони Анджелина заявила, что общается с отцом каждый день
Дочь блогерши и телеведущей Виктории Бони Анджелина рассказала об отношениях с мамой, отцом Алексом Смерфитом и с семьей отца. Вместе с матерью она дала журналистке Надежде Стрелец интервью, опубликованное на видеоплатформе YouTube.

По словам 14-летней девочки, у них с мамой хорошие, дружеские отношения, а за подростковые вспышки гнева Виктория ее прощает после извинений.

«Она самая лучшая мама на свете, всегда на позитиве, я это обожаю. Мужчинам сложнее понимать девочек, но это не значит, что я папу меньше люблю. Я обоих люблю одинаково», — призналась она.

Анджелина добавила, что общается с отцом каждый день.

«Я иногда прилетаю в Лондон либо он сюда прилетает, и мы на ужин идем, а когда каникулы, я всегда с ним», — добавила девушка.

Также Анджелина опровергла, что семья ее дедушки ирландского миллиардера сэра Майкла Смерфита якобы не приняла Викторию.

«Они обожают мою маму, с этим никогда не было никаких проблем, просто мои мама и папа друг другу не подошли. Так бывает», — поделилась размышлениями она.

Виктория Боня семь лет состояла в отношениях с Алексом Смерфитом, с которым познакомилась в Монако. Модель после трех месяцев романа призналась Алексу, что хочет детей. По воспоминаниям блогера, бизнесмен адекватно воспринял ее слова и заявил, что не против ребенка. В 2012 году у пары родилась дочь Анджелина.

В январе Виктория Боня сообщила, что ее дочь значительно превысила свой лимит расходов за день. Блогерша призналась, что узнала об этом после разговора с отцом ее ребенка Алексом Смерфитом. По словам телеведущей, ее дочь начала ежедневно тратить по €700. Девушка пользуется картой матери во время покупок.

Ранее Виктория Боня со слезами на глазах отменила восхождение на гору К2.

 
