Российская певица отдала гонорар семье, пострадавшей от потопов в Дагестане

Российская Певица Ева Власова отдала гонорар семье, пострадавшей в результате потопов в Дагестане. Об этом пишет kp.ru.

Деньги, которые удалось выручить от концерта, передали семье Аскера из Мамедкалы, который вместе с женой воспитывает двоих дочерей и сына. Артистка лично убедилась, что ее помощь дошла до пострадавших.

Дом мужчины оказался практически полностью разрушен апрельскими паводками, все комнаты в жилье до сих пор затоплены водой с илом, на полу лежат доски и кирпичи. Сейчас Аскер уже нанял рабочих, чтобы восстановить жилье и вернуться домой.

Мамедкала сильно пострадала от ливней 5 апреля после прорыва земляного вала Геджухского водохранилища и подтопления мостового перехода около села Геджук. Сотни домов оказались разрушены.

В конце апреля певица Жасмин и ее муж Илан Шор направили 250 млн рублей на восстановление жилья пострадавшим от наводнения в Дагестане.

Ранее Григорий Лепс пожертвовал 5 млн рублей на помощь жителям Дагестана.

 
