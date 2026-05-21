Звезда «Руки Вверх!» рассказал о потере заработков от тура

Жуков рассказал, как группа «Руки Вверх!» потеряла заработанные в туре деньги
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, как в 1998 году исполнители потеряли все деньги, заработанные в большом туре. Об этом пишет РИА Новости.

По его воспоминаниям тогда в рамках тура группа посетила 20 или 25 городов. После этого у «Руки Вверх!» «были огромные черные мешки для мусора с деньгами».

«Мы едем, как кощеи, которые над златом чахнут: «Вау! Мы столько заработали» — и тут звонят, представляете, и говорят: «Ребята, вы можете где-то быстро попытаться поменять деньги? Иначе через час все, что у вас в машине, превратится в $100». В результате мы потеряли все за одну секунду, как и вся наша страна в тот момент», — сказал Жуков.

Вместе с тем исполнитель подчеркнул, что благодарен этому времени, поскольку именно тогда группа получила народную любовь и признание.

Группа была основана в 1996 году Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным. После прорыва на радио коллектив записал хиты «Малыш» и «Студент». Затем музыканты начали ездить с гастролями по стране и за ее пределами. Песни «Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует», «Алешка», «Думала» стали культовыми. «Руки Вверх!» является 11-кратным победителем премии «Золотой граммофон» и восьмикратным лауреатом «Песни года». В 2006 году группа распалась.

Ранее Жуков рассказал, как группу «крышевали» в 90-е.

 
