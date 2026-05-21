Продюсер о критике вокала солистки Reflex: «Была причина, чтобы исполнить эту песню так»

Продюсер Сергей Дворцов поддержал солистку Reflex Ирину Нельсон, которую раскритиковали в сети из-за живого вокала на концерте. Музыкальный эксперт отметил в беседе с «Газетой.Ru», что у певицы могли быть свои причины, чтобы исполнить песню именно так.

По мнению Дворцова, поклонники должны не высмеивать артиста, который поет без фонограммы, а поддерживать его. Продюсер уверен, что отказ от живого исполнения имеет место быть только при плохом самочувствии вокалиста.

«Сцена не терпит фальши. Каждый артист имеет право выступить с фонограммой в том случае, если плохо себя чувствует или у него были длительные гастроли. Я не понимаю людей, которые раскритиковали ее (Ирину Нельсон. — прим. «Газеты.Ru») именно из-за живого исполнения. То есть, наоборот, должно нравиться живое исполнение артиста. Действительно ли фальшивила Ирина? Я не хочу указывать, фальшивила она или нет. Но, скорее всего, у нее была причина, чтобы исполнить эту песню так. Я как музыкальный продюсер придерживаюсь именно настоящей музыки, натурального живого исполнения, чтобы в редких случаях использовать фонограмму», – заявил Дворцов.

Ирина Нельсон столкнулась с критикой в сети после живого исполнения песни «Люблю» на концерте. В комментариях пользователи называли вокал певицы «потугами», а также обвиняли артистку в многолетней лжи, якобы все годы на сцене она пела под фонограмму.

Ранее Ирина Нельсон решила сама исполнять трюки в фильме о цирке.