Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Продюсер о критике вокала солистки Reflex: «Была причина, чтобы исполнить эту песню так»

Продюсер Дворцов поддержал Ирину Нельсон, которую высмеяли в сети за живой вокал
Пресс-служба группы Reflex

Продюсер Сергей Дворцов поддержал солистку Reflex Ирину Нельсон, которую раскритиковали в сети из-за живого вокала на концерте. Музыкальный эксперт отметил в беседе с «Газетой.Ru», что у певицы могли быть свои причины, чтобы исполнить песню именно так.

По мнению Дворцова, поклонники должны не высмеивать артиста, который поет без фонограммы, а поддерживать его. Продюсер уверен, что отказ от живого исполнения имеет место быть только при плохом самочувствии вокалиста.

«Сцена не терпит фальши. Каждый артист имеет право выступить с фонограммой в том случае, если плохо себя чувствует или у него были длительные гастроли. Я не понимаю людей, которые раскритиковали ее (Ирину Нельсон. — прим. «Газеты.Ru») именно из-за живого исполнения. То есть, наоборот, должно нравиться живое исполнение артиста. Действительно ли фальшивила Ирина? Я не хочу указывать, фальшивила она или нет. Но, скорее всего, у нее была причина, чтобы исполнить эту песню так. Я как музыкальный продюсер придерживаюсь именно настоящей музыки, натурального живого исполнения, чтобы в редких случаях использовать фонограмму», – заявил Дворцов.

Ирина Нельсон столкнулась с критикой в сети после живого исполнения песни «Люблю» на концерте. В комментариях пользователи называли вокал певицы «потугами», а также обвиняли артистку в многолетней лжи, якобы все годы на сцене она пела под фонограмму.

Ранее Ирина Нельсон решила сама исполнять трюки в фильме о цирке.

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!