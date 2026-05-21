Известная блогерша скончалась после липосакции

Блогерша Сауле Базархан умерла в одной из частных клиник Алматы. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Сауле Базархан не стало 15 мая. Ей было 53 года. Незадолго до смерти блогерша сделала липосакцию под местной анестезии. Невестка Базархан заявила, что врачи не сразу сообщили о кончине знаменитости.

«Час. Полтора. Два. Три. На вопросы не отвечали. Просто молчали. О том, что мамы больше нет, сопровождавшей родственнице сообщили только около 18:00», — отметила девушка.

По словам невестки блогерши, скорая приехала только в 19:00.

«Три часа. Три часа она была одна там, за закрытой дверью. Почему врачи не сообщили о смерти сразу? Мы хотим знать: что они все это время делали? Предпринимались ли попытки спасти маму? Почему не вызвали скорую сразу?», — заявила родственница блогерши.

Семья Базархан возбудила уголовное дело против клиники. На данный момент полиция Алматы проводит расследование. Сын Базархан признан потерпевшим органами следствия.

Ранее умерла певица Резеда Кадырова.