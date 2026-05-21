Известного рэпера объявили в розыск

Рэпера Wiz Khalifa объявили в розыск за хранение наркотиков
Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Полиция Румынии объявила в розыск американского рэпера Wiz Khalifa (настоящее имя — Кэмерон Джибрил Томаз). Об этом сообщает ТАСС.

Wiz Khalifa обвинили в хранении наркотиков. Отмечается, что ранее артиста задерживали за употребление наркотических веществ во время концерта. У певца обнаружили 18 г марихуаны. На время следственных действий Джибрил Томаз остался на свободе и покинул страну.

Wiz Khalifa выпустил свой дебютный альбом «Show and Prove» в 2006 году. Через год он подписал контракт с лейблом Warner Bros. Records. В 2011-м артист записал совместный трек со Snoop Dogg «Mac & Devin Go to High School». В марте 2015-го он выпустил сингл «See You Again» для фильма «Форсаж 7» и в память о Поле Уокере.

21 мая приставы взыскали с российского рэпера Pharaoh (Глеб Голубин) 80 тысяч рублей штрафа, назначенные ему по статье о пропаганде наркотиков.

Как отмечало агентство РИА Новости, 14 мая было вынесено постановление об окончании исполнительного производства по административному делу в отношении музыканта.

