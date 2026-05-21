T-killah впервые согласился на реалити-шоу: «Многое понял про самого себя»

Рэпер и продюсер T-killah (настоящее имя — Александр Тарасов) принял участие в шоу «Мастер игры». Его слова «Газете.Ru» передали в пресс-службе ТНТ.

Для T-killah «Мастер игры» стал первым реалити-шоу, в котором он согласился участвовать. Артист признался, что ему понравилась идея проекта. Он назвал передачу настоящей психологической игрой, где проверяют людей на доверие, интуицию и выдержку.

«Мне стало интересно проверить себя в условиях, где ты 24/7 находишься под давлением и не можешь спрятаться за привычный образ», — поделился продюсер.

Рэпер добавил, что реальность оказалась намного жестче, чем казалась с экрана телевизора. В какой-то момент рэпер перестал воспринимать происходящее как шоу. Он назвал атмосферу проекта очень мощной и местами тяжелой.

«Постоянное напряжение, отсутствие связи с внешним миром, невозможность до конца доверять людям — всё это сильно меняет восприятие. При этом именно в таких условиях люди раскрываются по-настоящему. Для меня это был не только игровой, но и человеческий опыт. Я увидел, насколько по-разному люди ведут себя под давлением, и в том числе многое понял про самого себя, выделил свои плюсы и нашел новые минусы», — рассказал певец.

T-killah испытает себя в «Мастере игры» вместе с моделью Полиной Дибровой, экстрасенсами Владом Череватым и Максимом Левиным, певицей Анной Седоковой, блогерами Любятинкой, Максимом Лутчаком, Женей Кривцовой, Юлией Коваль, комиком Олегом Верещагиным, актером Торнике Квитатиани, телеведущей Наташей Гасанхановой, адвокатом Михаилом Терехиным, предпринимателем Курбаном Омаровым и музыкантом Тони Толмацким.

