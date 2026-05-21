Россияне стали чаще читать зарубежную классику

Книга «Граф Монте-Кристо» стала самой востребованной зарубежной классикой у россиян

В России вырос интерес к зарубежной классической литературе. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН Строки».

Женщины в возрасте от 35 до 54 лет проявляют наибольший интерес к зарубежной классике.

По данным сервиса, интерес к зарубежной классике за последний год вырос на 60%. Cамым востребованным произведением этого сегмента оказалась книга «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. На второй строчке расположился «Мартин Иден» Джека Лондона, а третье место заняла «Скорбь Сатаны» Марии Корелли. В пятерку самых популярных произведений также вошли «Таинственный остров» Жюля Верна и «Дракула» Брэма Стокера.

Александр Дюма оказался самым популярным автором зарубежной классики. В топ-5 также вошли Артур Конан Дойл, Жюль Верн, Эрих Мария Ремарк и Джек Лондон.

В мае РИА Новости сообщили, что Михаил Булгаков стал самым популярным русским писателем ХХ века по итогам первых пяти с половиной месяцев 2026 года.

Ранее BTS попали в список икон Книги рекордов Гиннесса.