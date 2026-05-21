Лоза встал на защиту перекрестившегося перед своими портретами Shaman

Певец Лоза назвал неоправданным хейт в адрес перекрестившегося перед портретами Shaman
Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза в беседе с изданием «Абзац» назвал неоправданным хейт в адрес перекрестившегося перед своими портретами Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов).

Лоза объяснил, что Дронов выполнял свой ритуал перед концертом. Музыкант не считает такое поведение постыдным или неприличным. Певец подчеркнул, что у каждого артиста свои обряды.

«Кто-то, допустим, хватается за пуговицу, если кошка перебегает. Кто-то плюет три раза через плечо. Мне даже говорили некоторые артисты: «Если я рюмку коньяка не выпью, я на сцене ничего не могу сделать». То есть ему как-то надо расширить сосуды, чтобы он начал функционировать», — поделился певец.

20 мая телеведущая Ксения Собчак опубликовала ролик, в котором Дронов перекрестился у своих же портретов. Это произошло накануне концерта Shaman в Твери.

Иерей Русской Православной Церкви Павел Островский заявил, что не стоит воспринимать, будто артист молился на самого себя. Он считает, что, вероятно, Дронов так не думал. Священник добавил, что любое место вне храма может показаться странным для молитвы.

Ранее Shaman объяснил, зачем перекрестился напротив своих портретов.

 
