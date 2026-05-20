«Вопросы вызывает новый собственник»: в продаже дома Чекалиных почти за миллиард нашли странности

Риелтор Юлия Юсова допустила, что настоящим покупателем дома Валерии и Артема Чекалиных является не юрист, о котором сообщили СМИ, а другой человек. Подробности она раскрыла в беседе с «Газетой.Ru».

По словам риелтора, то, что бывшие супруги решили избавиться от недвижимости, неудивительно, однако есть странности в самой сделке.

«Вопросы вызывает, скорее, структура сделки и фигура нового собственника. То, что покупателем стал юрист, теоретически может говорить о том, что речь идет о номинальном лице, на которое временно оформили объект. На практике такие ситуации на рынке недвижимости действительно встречаются, когда по тем или иным причинам настоящий покупатель не хочет публично фигурировать в сделке», — поделилась риелтор.

Юсова отметила, что делать однозначные выводы о фиктивности сделки сейчас преждевременно. Однако она не исключила, что внутри истории лежат обычные имущественные, финансовые и юридические договоренности, которые просто не выносятся в публичное пространство.

Валерия и Артем Чекалины продали особняк в элитном поселке «Агаларов Эстейт» за 870 млн рублей. При этом до заключения сделки стоимость дома оценивалась в 810 млн рублей. Согласно источникам SHOT, новым владельцем стал 41-летний адвокат, у которого раньше из недвижимости была только квартира в Москве. Ее он продал за 20 млн рублей два года назад.

Ранее Отар Кушанашвили назвал Лерчек мошенницей и усомнился в тяжести ее диагноза.

 
