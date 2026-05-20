Галкин впервые отреагировал на обвинения в спонсировании Пугачевой Ходорковским

Глава ФПБК Виталий Бородин рассказал «Газете.Ru», что шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) впервые отреагировал на журналистское расследование в отношении Аллы Пугачевой. Артист назвал информацию о том, что певицу спонсирует Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), чушью.

Недавно Бородин вместе со своей командой выпустили большое расследование о Пугачевой. В нем, как утверждает глава ФПБК, информацию предоставлял источник, работавший с Ходорковским на протяжении четырех лет, который неоднократно встречался с артисткой. Однако муж исполнительницы информацию опроверг.

«Какая чушь», – написал Галкин.

По словам Бородина, шоумен так отреагировал, потому что в расследовании сказали правду.

«Им не хочется видеть правду, потому что в обществе начинают формировать мнение о Пугачевой, кто она на самом деле. И им это не нравится. Эта реакция показала, что мы зацепили их за живое. За границей на их жизнь это никак не повлияет. А в России Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом», — прокомментировал Бородин.

В расследовании ФПБК сообщалось, что Алла Пугачева с семьей финансируется Ходорковским. Отмечалось, что певицу могут использовать в своих целях «враги России».

Ранее Аллу Пугачеву сняли во время прогулки под дождем с тростью.