Шура убрал холку за 35 тысяч рублей

Певец Шура рассказал, что убрал холку на шее за 35 тысяч рублей

Певец Шура рассказал «Пятому каналу», что избавился от холки на шее.

«Меня укололи позавчера, кстати, дешево получилось, 35 тысяч всего, мне убрали холку, я горбатился. Оказывается, можно ботулотоксин», — поделился артист.

Шура добавил, что, не выглядит на свой возраст, но ментально ощущает его. 20 мая певцу исполнился 51 год. В этот день он пожелал себе и другим людям здоровья.

«Всегда успевайте их поздравить с праздниками со всеми. Живут все недолго, и мы с вами тоже живем недолго. Успевайте поздравить всех… Я цель каждый день ставлю дожить до утра, прожить этот день хорошо и никого не обидеть. Это главная цель», — рассказал исполнитель.

В начале 2000-х Шуре диагностировали рак яичка. Певцу была проведена операция по его удалению и курс из 18 сеансов химиотерапии.

Шура рассказывал, что в 90-е «свернул не на ту дорожку и не с теми людьми» и на пять лет «окунулся в наркотический угар». По словам музыканта, многие в его окружении хотели привить ему потребность выступать под веществами. Сейчас он избавился от зависимости.

