Шура убрал холку за 35 тысяч рублей

Photoagency Interpress/Global Look Press

Певец Шура рассказал «Пятому каналу», что избавился от холки на шее.

«Меня укололи позавчера, кстати, дешево получилось, 35 тысяч всего, мне убрали холку, я горбатился. Оказывается, можно ботулотоксин», — поделился артист.

Шура добавил, что, не выглядит на свой возраст, но ментально ощущает его. 20 мая певцу исполнился 51 год. В этот день он пожелал себе и другим людям здоровья.

«Всегда успевайте их поздравить с праздниками со всеми. Живут все недолго, и мы с вами тоже живем недолго. Успевайте поздравить всех… Я цель каждый день ставлю дожить до утра, прожить этот день хорошо и никого не обидеть. Это главная цель», — рассказал исполнитель.

В начале 2000-х Шуре диагностировали рак яичка. Певцу была проведена операция по его удалению и курс из 18 сеансов химиотерапии.

Шура рассказывал, что в 90-е «свернул не на ту дорожку и не с теми людьми» и на пять лет «окунулся в наркотический угар». По словам музыканта, многие в его окружении хотели привить ему потребность выступать под веществами. Сейчас он избавился от зависимости.

