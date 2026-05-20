Маркони об отношении детей к его профессии: «Слова вообще никак не действуют»

Телеведущий Владимир Маркони раскрыл, как 8-летняя дочь и 6-летний сын относятся к его профессии. Об этом он рассказал в беседе с «Леди Mail».

Маркони признался, что юмор, который является его способом заработка, помогает ему в воспитании обоих детей. Шоумен в шутливой манере заявил, что с помощью этих денег ему удается подкупить своих наследников, чтобы они его сильнее любили.

«Глядя на то, как я веселюсь, дети иногда вот так у виска пальцем крутят и говорят: «Пап, ты ку-ку». Я отвечаю: «Ну да, но благодаря этому вы знаете, что такое горячее питание, так что будьте любезны, уважительнее к этому». Правда, на них эти слова вообще никак не действуют», — поделился он.

По словам телеведущего, для своих сына и дочери он является обычным отцом. Однако иногда наследник Маркони подговаривает отца выступить у него в детском саду в образе Деда Мороза. Шоумен признался, что с удовольствием делает это, поднимая «свой рейтинг» в глазах мальчика.

До этого муж Виктории Дайнеко Беркели Овезов рассказал в интервью «Газете.Ru» о своих отношениях с 10-летней дочерью певицы Елизаветой. По его словам, они очень близки. Супруг певицы поделился, что для налаживания общения с ребенком у него было несколько лет. При этом он отметил, что девочка практически сразу пошла с ним на контакт.

Ранее Маркони высказался об использовании нейросетей.