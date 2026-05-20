Любовь Толкалина отказалась от обнаженных снимков в соцсетях

Актриса Любовь Толкалина сообщила «Пятому каналу», что больше не будет публиковать обнаженные фотосессии в соцсетях.

Толкалина посчитала, что ей неуместно публиковать фотографии с голым телом в нынешней ситуации.

«Мне кажется, что сейчас не совсем подходящее время для таких фотографий, понимаете, надеюсь. Если я славлюсь только этим, то мне печально. У меня много разных фотосессий. Просто, послушайте, мне скоро 50 уже», — объяснила артистка.

Толкалина заявляла, что ее часто критикуют ее за откровенные кадры, переходя на оскорбления. Актриса периодически вступает с критиками в полемику, отмечая, что никого не держит на своей странице и не заставляет смотреть на тело.

Толкалина говорила подписчикам, что для нее важно оставаться в хорошей спортивной форме, поэтому она занимается йогой и много плавает. А также актриса любит бегать и танцевать под любимую музыку. По словам знаменитости, ей достаточно 15 минут любой физической активности, чтобы чувствовать себя бодрой.

