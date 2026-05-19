Полотно ослепшего Саврасова ушло с молотка почти за 30 млн рублей

Полотно ослепшего к концу жизни живописца Алексея Саврасова ушло с молотка почти за 30 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом «Литфонд».

16 мая прошли торги, посвященные живописи, графике и декоративно-прикладному искусству. Картина Саврасова «Летний пейзаж» стала рекордсменом торгов — за нее отдали 29 млн рублей. В «Литфонде» называют такие продажи показателем важности сохранения и собирания русского искусства не только для музеев, но и для частных коллекционеров.

«Здесь важно понимать, что, к сожалению, значимых работ наиболее известных русских художников на открытом рынке не так много, отсюда и такой высокий интерес к появляющимся работам высокого уровня и с безупречным провенансом», — сказал генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров.

«Летний пейзаж» относится к позднему периоду творчества мастера, когда зрение ухудшалось, а средств на профессиональные материалы не было. Будучи стеснен этими обстоятельствами, художник намеренно работал в «небрежной» манере.

«Именно эта свобода выразительных средств сделала поздние работы Саврасова уникальным явлением, предвосхитившим поиски лирического направления в русском пейзаже», — добавил Бурмистров.

В апреле стало известно, что картину Пикассо за €1 млн разыграют для помощи ученым в исследовании Альцгеймера.

Ранее редкое издание «Войны и мира» продали за 1,6 млн рублей.