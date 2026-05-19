Участницы шоу о браке с незнакомцами заявили об изнасилованиях на съемках

В Великобритании несколько участниц реалити-шоу о браке с незнакомцами «Женаты с первого взгляда» заявили об изнасилованиях на съемках. Об этом пишет Sky News со ссылкой на телеканал Channel 4.

Две женщины утверждают, что были изнасилованы во время съемок шоу, третья женщина рассказала о сексуальном акте, произошедшем без ее согласия. Все заявляют, что шоу не сделало достаточно для их защиты.

Представитель Минкульта Британии заявил, что шоу проверят.

«Все обвинения должны быть переданы в соответствующие органы и расследованы при полном сотрудничестве заинтересованных сторон, с принятием мер для обеспечения соблюдения самых высоких стандартов и привлечения к ответственности за совершение преступлений или правонарушений», — сказали в ведомстве.

В Channel 4 ответ на обвинения добавили, что мужчины опровергли обвинения. Кроме того, канал настаивает на том, что делал и делает все необходимое для благополучия сотрудничающих с ним лиц.

Канал после обвинений провел проверку и удалил все предыдущие сезоны проекта со своих стриминговых платформ.

По сюжету международного реалити-шоу, участники соглашаются вступить в брак с незнакомцем, не видя и не зная о нем абсолютно ничего до свадьбы. После пара отправляется в медовый месяц и пытается построить настоящие отношения, а через несколько недель решает — сохранить брак или развестись.

