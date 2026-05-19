Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Культура

Участницы шоу о браке с незнакомцами заявили об изнасилованиях на съемках

Минкульт Британии проверит шоу «Женаты с первого взгляда» после заявлений об изнасилованиях
Shutterstock

В Великобритании несколько участниц реалити-шоу о браке с незнакомцами «Женаты с первого взгляда» заявили об изнасилованиях на съемках. Об этом пишет Sky News со ссылкой на телеканал Channel 4.

Две женщины утверждают, что были изнасилованы во время съемок шоу, третья женщина рассказала о сексуальном акте, произошедшем без ее согласия. Все заявляют, что шоу не сделало достаточно для их защиты.

Представитель Минкульта Британии заявил, что шоу проверят.

«Все обвинения должны быть переданы в соответствующие органы и расследованы при полном сотрудничестве заинтересованных сторон, с принятием мер для обеспечения соблюдения самых высоких стандартов и привлечения к ответственности за совершение преступлений или правонарушений», — сказали в ведомстве.

В Channel 4 ответ на обвинения добавили, что мужчины опровергли обвинения. Кроме того, канал настаивает на том, что делал и делает все необходимое для благополучия сотрудничающих с ним лиц.

Канал после обвинений провел проверку и удалил все предыдущие сезоны проекта со своих стриминговых платформ.

По сюжету международного реалити-шоу, участники соглашаются вступить в брак с незнакомцем, не видя и не зная о нем абсолютно ничего до свадьбы. После пара отправляется в медовый месяц и пытается построить настоящие отношения, а через несколько недель решает — сохранить брак или развестись.

Накануне экс-бойфренд Дианы Шурыгиной обвинил ее в воровстве.

Ранее в Германии хищник «Королевы тигров» напал на кипера и сбежал.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!