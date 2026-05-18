Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Лолита объяснила, почему не смотрит Олимпиады: «Меня тошнит»

Певица Лолита заявила, что люди гробят свое здоровье на Олимпиадах
VK Музыка

Певица Лолита Милявская призналась «Пятому каналу», что не смотрит спортивные программы.

Милявская объяснила, что ей плевать на спорт. По словам артистки, она ненавидит этот вид деятельности.

«Я не смотрю Олимпиады, меня тошнит от того, как люди серьезно этим занимаются и гробят свое здоровье. Но их тошнит от того, как мы мотаемся по ночам, недоедаем, недосыпаем, и они тоже, наверное, считают нас сумасшедшими», — поделилась артистка.

В феврале Лолита рассказала, что испортила себе отпуск курением электронных сигарет. По словам музыкантки, ей пришлось вызывать скорую из-за панической атаки. Врачи диагностировали артистке спазм сосудов. Медики предупредили певицу, что дальнейшее курение электронных сигарет приведет к новым приступам панических атак, а также повышению давления.

Милявская призналась, что до приступа употребляла по две пачки айкоса в день. Артистка отметила, что начала борьбу с курением. Певица рассказала, что перестала брать с собой предметы для курения во время прогулки или поездок. Знаменитость не стала отрицать, что полный отказ от сигарет дается ей с трудом.

Ранее Лолита пожаловалась на ментальное расстройство.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!