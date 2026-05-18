Лолита объяснила, почему не смотрит Олимпиады: «Меня тошнит»

Певица Лолита Милявская призналась «Пятому каналу», что не смотрит спортивные программы.

Милявская объяснила, что ей плевать на спорт. По словам артистки, она ненавидит этот вид деятельности.

«Я не смотрю Олимпиады, меня тошнит от того, как люди серьезно этим занимаются и гробят свое здоровье. Но их тошнит от того, как мы мотаемся по ночам, недоедаем, недосыпаем, и они тоже, наверное, считают нас сумасшедшими», — поделилась артистка.

В феврале Лолита рассказала, что испортила себе отпуск курением электронных сигарет. По словам музыкантки, ей пришлось вызывать скорую из-за панической атаки. Врачи диагностировали артистке спазм сосудов. Медики предупредили певицу, что дальнейшее курение электронных сигарет приведет к новым приступам панических атак, а также повышению давления.

Милявская призналась, что до приступа употребляла по две пачки айкоса в день. Артистка отметила, что начала борьбу с курением. Певица рассказала, что перестала брать с собой предметы для курения во время прогулки или поездок. Знаменитость не стала отрицать, что полный отказ от сигарет дается ей с трудом.

Ранее Лолита пожаловалась на ментальное расстройство.