Известный телеведущий съел прах бабушки возлюбленной: «Теперь мы официально семья»

Блогерша Кики Босман сообщила, что ее возлюбленный случайно съел прах ее бабушки

Блогерша Кики Босман рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее возлюбленный, телеведущий Тим Сендерс, случайно съел прах ее бабушки.

Инцидент произошел в машине. Семья Босман и Сендерс отправились в путешествие, чтобы развеять прах. Мать блогерши оставила пепел в бутылке в подстаканнике автомобиля рядом с водой. Во время поездки телеведущий был за рулем и перепутал бутылки. Члены семьи посмеялись над этой ошибкой.

«Тим случайно выпил мою бабушку. Теперь мы официально семья. К счастью, бабушке нравилось немного суетиться. И давайте оставим это на совести моей мамы», — рассказала блогерша.

Тим Сендерс — популярный нидерландский телеведущий, актер и продюсер. Он получил известность благодаря голландскому комедийному шоу Streetlab. Мужчина вел несколько проектов на нидерландском телевидении, а также подкаст на YouTube. Его возлюбленная Кики Босман популярна благодаря своему блогу, в котором рассказывает про свою жизнь.

