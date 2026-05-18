Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Известный телеведущий съел прах бабушки возлюбленной: «Теперь мы официально семья»

Блогерша Кики Босман сообщила, что ее возлюбленный случайно съел прах ее бабушки
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Кики Босман рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее возлюбленный, телеведущий Тим Сендерс, случайно съел прах ее бабушки.

Инцидент произошел в машине. Семья Босман и Сендерс отправились в путешествие, чтобы развеять прах. Мать блогерши оставила пепел в бутылке в подстаканнике автомобиля рядом с водой. Во время поездки телеведущий был за рулем и перепутал бутылки. Члены семьи посмеялись над этой ошибкой.

«Тим случайно выпил мою бабушку. Теперь мы официально семья. К счастью, бабушке нравилось немного суетиться. И давайте оставим это на совести моей мамы», — рассказала блогерша.

Тим Сендерс — популярный нидерландский телеведущий, актер и продюсер. Он получил известность благодаря голландскому комедийному шоу Streetlab. Мужчина вел несколько проектов на нидерландском телевидении, а также подкаст на YouTube. Его возлюбленная Кики Босман популярна благодаря своему блогу, в котором рассказывает про свою жизнь.

Ранее сообщалось, что Козловский и Акиньшина успели пожениться до рождения сына.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!