Звезда «Мастера и Маргариты» провела экскурсию по музею Булгакова

Актриса Юлия Снигирь провела экскурсию в Музее Михаила Булгакова в рамках акции «Ночь в музее». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

Сыгравшая главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты» Снигирь призналась, что является настоящей поклонницей Булгакова и увлекается его творчеством. В экскурсии она старалась рассказать то, что сама знает из жизни писателя.

«Вдобавок я готовилась к съемкам в фильме «Мастер и Маргарита». А также донести то, что мне рассказали эксперты, экскурсоводы уже в музее М. А. Булгакова. Я тоже узнала что-то новое и с интересом передавала свои знания другим людям», — поделилась актриса.

Актриса Виктория Исакова также провела экскурсию в Доме-музее Марины Цветаевой, а Дарья Мороз — в Музее-заповеднике «Царицыно». Иллюзионисты братья Сафроновы провели иллюзионное шоу «Притяжение».

В акции Департамента культуры «Ночь в музее» также приняли участие артисты Дмитрий Чеботарев, Юлия Рутберг, Сергей Горошко, Тося Чайкина, Вика Чума.

