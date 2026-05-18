В Белоруссии основателю «Ляписа Трубецкого» предъявили обвинения в оскорблении Лукашенко

Следственный комитет (СК) Белоруссии включил основателя группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка в перечень лиц, в отношении которых начато специальное производство. Об этом сообщается на сайте СК республики.

«Михалок Сергей Владимирович, 19.01.1972 года рождения. Дата начала специального производства — 18.05.2026. Обвиняемому Михалку С.В. необходимо явиться по адресу: г. Минск, ул.Физкультурная, 31», — указано в документе.

Михалку предъявлены обвинения по части 1 статьи 368 УК Белоруссии — о публичном оскорблении президента республики, а также по части 1 статьи 130 — об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни.

В 2014 году музыкант Сергей Михалок заявил о прекращении деятельности «Ляписа Трубецкого». Он взялся за новый проект Brutto, а остальные участники продолжили работу над группой, но уже под названием Trubetskoy. Коллектив возобновил концертную деятельность вместе с Михалком в 2022 году на фоне российско-украинского конфликта.

Ранее солист группы «Ляпис Трубецкой» встретился с солдатами ВСУ на вокзале в Киеве.

 
