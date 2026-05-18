«Полюса» представят первый винил

Группа «Полюса» представит винил «Наше ничего» на концерте в Петербурге
Группа «Полюса» представит свою первую виниловую пластинку 20 мая на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в клубе «Космонавт».

Осенью 2025 года коллектив представил альбом «Наше ничего» на Новой сцене Александринского театра. Тогда слушателям предложили необычный опыт — погружение в музыку в сидячем формате, почти камерное и созерцательное.

На новом концерте группа презентует винил «Наше ничего» — как обещают организаторы, выступление станет полной противоположностью предыдущего и пройдет в расширенном составе, с более мощным звучанием и возможностью для зрителей двигаться, танцевать и проживать музыку иначе.

«В нем нет ничего лишнего: несмотря на отсутствие единой драматургической линии, каждая композиция звучит как самостоятельная история, которую невозможно исключить без потери целостного впечатления. Каждая песня — это отдельный фрагмент внутреннего мира лирического героя, в котором личные
переживания переплетаются с более глубоким, почти коллективным чувством тревоги и уязвимости», — рассказывают о «Нашем ничего» организаторы.

В группе отмечают, что музыкально альбом продолжает линию последних лет, однако отдельного внимания заслуживают тексты Ильи Разина.

«Сохраняя высокую точность и выразительность, они демонстрируют новый подход: в них стало меньше декоративности и самоцитирования, меньше стремления к афористичности — и больше внутренней сосредоточенности и прямоты», — обещают поклонникам.

Виниловое издание альбома можно будет приобрести во время шоу.

Ранее Metallica и Linkin Park стали любимыми «виниловыми» артистами россиян.

 
