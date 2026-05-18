Звезда сериала «Лучше звоните Солу» сообщил о тяжелом диагнозе

Американский актер Расселл Эндрюс сообщил о своем тяжелом диагнозе. Новое интерсью 64-летнего артиста цитирует Independent.

Звезда сериалов «Лучше, чем Сол» и «Анатомия страсти» признался, что у него нашли БАС — боковой амиотрофический склероз, или болезнь Лу Герига.

Диагноз ему поставили осенью 2025 года. Сначала Эндрюс опасался, что перенес инсульт во время пандемии коронавируса, но позже понял, что это могли быть ранние признаки БАС.

«Это было напряженное время. [Актеры] не работали около трех лет, потом начались массовые забастовки, так много всего происходило», - — сказал он, имея в виду забастовки актеров и сценаристов в Голливуде в 2023 году.

Подергивания в шее в это время актер списал на стресс.

«Но я был не в состоянии делать то, с чем обычно не возникало проблем. По вечерам я ронял чашки и стаканы. Мне казалось, что что-то бегает вверх и вниз по моей руке, и это были мои нервы», — вспоминает Эндрюс.

Невеста артиста, актриса Эрика Тазел, также заметила изменения в поведении избранника.

«Ему требовалось больше времени, чтобы почистить бассейн. В том, как он ходил, были какие-то неуловимые мелкие изменения, и я подумала, что что-то определенно не так», — поделилась она.

БАС — нейродегенеративное заболевание, которое поражает двигательные нейроны головного и спинного мозга, нарушая движение, речь и лишая человека вести самостоятельную жизнь. По данным Всемирной организации здравоохранения, БАС в мире болеют около 400 000 человек.

Ранее из-за БАС не стало другой звезды «Анатомии страсти.