Дима Билан продал загородный дом, чтобы купить новый

Григорий Сысоев/РИА Новости

Певец Дима Билан продал загородный дом в Подмосковье, чтобы обзавестись новым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию NF Group, ставшую эксклюзивным консультантом по продаже недвижимости.

Двухэтажный особняк на Новорижском шоссе в коттеджном поселке «Монтевиль» артист выставил на продажу в конце осени. За жилье площадью 440 квадратных метров Дима Билан попросил 250 миллионов рублей.

Продажа, уточнили в компании, была связана с покупкой другого загородного дома. Покупателем жилья стала непубличная персона.

До этого сообщалось, что особняк народной артистки СССР Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске за три года потерял в цене половину стоимости. Новое объявление о продаже появилось 7 мая. Теперь объект предлагают за 110 млн рублей, что на 115 млн рублей ниже первоначальной цены.

Ранее Шура купил квартиру спустя годы после потери прошлого жилья.

 
