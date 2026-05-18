Дима Билан продал загородный дом, чтобы купить новый

Певец Дима Билан продал загородный дом в Подмосковье, чтобы обзавестись новым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию NF Group, ставшую эксклюзивным консультантом по продаже недвижимости.

Двухэтажный особняк на Новорижском шоссе в коттеджном поселке «Монтевиль» артист выставил на продажу в конце осени. За жилье площадью 440 квадратных метров Дима Билан попросил 250 миллионов рублей.

Продажа, уточнили в компании, была связана с покупкой другого загородного дома. Покупателем жилья стала непубличная персона.

