Никас Сафронов вспомнил, как котенок спас ему жизнь в Египте

Художник Никас Сафронов признался в Telegram-канале, что однажды котенок спас ему жизнь.

Инцидент произошел во время поездки Сафронова в Египет. Портретист решил посетить одну пирамиду, которая редко посещается. Водитель попросил подождать художника, когда они прибыли на место. Но портретист не послушал и отправился внутрь. Там он «свернул не туда» и заблудился.

«В итоге приходит странное чувство: ты больше не управляешь ситуацией, а просто существуешь внутри нее. Я бродил часами, теряя ощущение реальности. Начал экономить силы, воду. И, честно, уже даже надежда потихоньку начала меня покидать», — рассказал художник.

По словам Сафронова, в один момент он услышал мяуканье. Сначала художник подумал, что ему показалось, но решил пойти на звук. Так он встретил котенка.

«Он показался мне самым родным существом на свете. Он побежал вперед, и я пошел за ним. Через некоторое время впереди появился свет. Так я вышел из пирамиды. Позже выяснилось, что меня не могли найти из-за ошибки водителя три дня, и всё это время поиски шли не там», — поделился портретист.

Художник пообещал не жаловаться на ошибку водителя при условии, что заберет котенка в Москву. Он назвал кошку Клеопатрой.

Ранее Сафронов написал картину, посвященную освобождению Сталинграда.

 
