Татьяна Догилева станет бабушкой Аскара Ильясова в драмеди «Паша» (режиссеры Антон Коломеец и Евгения Тамахина). Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра «Амедиатека».

Сериал с Ильясовым, Ирой Горбачевой и Догилевой в главных ролях выйдет в июле.

Главный герой сериала 32-летний Паша Белов (Аскар Ильясов) — коренной москвич, выпускник Гнесинки и наполовину узбек с ярко выраженными восточными чертами. Паша родился и вырос в русской семье и про свою «узбекскую сторону» ничего не знает. Паша не стал музыкантом и работает настройщиком пианино, до сих пор живет с мамой (Юлианна Михневич), одалживает деньги у старшего брата (Михаил Тарабукин) и во всем слушается бабушку (Татьяна Догилева).

Однажды вынужденный переезд к другу Толе (Сергей Соцердотский), сломанный зуб, финансовые проблемы и внезапное знакомство с неудавшейся актрисой Женей (Горбачева) заставляют Пашу понять что-то важное о себе.

«Лично я очень не люблю оказываться в неловких ситуациях, а с Пашей я пережил их очень много, и это чистейшей воды арт-терапия. Благодаря этому сериалу я начал видеть юмор и иронию жизни в таких моментах, жить стало легче и веселее. Паша показал мне, как не туда может свернуть твоя жизнь, если пытаешься оправдать ожидания своей семьи, общества и к 30 годам не знаешь, чего хочешь в этой жизни на самом деле», — делится впечатлениями о съемках Ильясов.

Горбачева поделилась мнением, что зрителям сейчас хочется видеть не только выдуманных героев, а настоящих.

»[Тех], которых встречаешь в метро — с чудинкой, с заусенцами, несуразных, как слоны в посудной лавке. Мы ведь и в жизни такие. Здесь было важно не перегнуть в комикс, сохранить органику, бытовое, абсурдное и смешное одновременно. Надеюсь, у нас получилось», — говорит актриса.

Татьяна Догилева, в свою очередь, пообещала, что любимая бабушка Паши в ее исполнении будет создавать ему немалую часть проблем.

«В этой истории печаль переплетается с юмором, а важные мысли и темы — с повседневной ерундой. За это я сценарий и полюбила. И еще за то, что написан он, я бы сказала, поэтично, а в наше время это большая редкость. Авторы и посмеиваются над своими героями, и очень любят их», — рассказывает Догилева.

Ранее завершились съемки пятого сезона сериала «Сергий против нечисти».