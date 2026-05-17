Повалий пережила внематочную беременность в 19 лет: «Еще бы 2 часа и тебя бы не было»

Певица Таисия Повалий перенесла тяжелую операцию из-за внематочной беременности
Певица Таисия Повалий призналась в шоу «Секрет на миллион», что в 19 лет перенесла тяжелую полостную операцию.

Повалий рассказала, что через год после рождения сына у нее была внематочная беременность. Боль от нее была настолько сильной, что артистку увозили на носилках во время госпитализации. В больнице ей сделали срочную операцию и удалили одну маточную трубу. Как оказалось, у певицы лопнула труба, и вся кровь с нее текла в брюшную полость.

«Потом врач ко мне пришел, сел на кровать и говорит: «Девочка, ты родилась в рубашке. Еще бы два часа, и тебя бы не было. Мы бы тебя не спасли», — поделилась артистка.

Повалий призналась, что была очень слабая и худая после операции, а оттенок ее кожи приобрел синий цвет. Певица приняла решение уехать на некоторое время в деревню, где ее «откармливали».

«Резко за 3 месяца я округлилась, стала пышка. И у меня над швом появилась нависшая кожа. И он меня всегда мучал. Когда я устроилась на работу и начала ездить на концерты, я себе шила широкие, большие наряды. А потом со временем я взяла себя в руки и начала заниматься собой», — рассказала певица.

По словам Повалий, эта нависшая кожа не мешала ей жить, но вызывала дискомфорт. Ей хотелось «быть идеальной» для молодого мужа и сцены. Поэтому она решилась на пластику живота.

