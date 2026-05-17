Двойник Пугачевой вспомнил, как его пытались обмануть от имени Собянина

Пародист Александр Песков, известный как двойник Аллы Пугачевой, признался в шоу «Звезды сошлись», что лично столкнулся с мошенниками.

По словам Пескова, однажды ему позвонили и представились помощником секретаря Сергея Собянина. Артисту заявили, что мэр Москвы хочет связаться с ним по видеосвязи. В ответ пародист признался, что не готов ко встрече, и попросил ему дать время, чтобы привести себя в порядок.

«И на втором звонке на экране появляется Собянин, сидящий за столом. Кабинет, правда, мне показался какой-то не очень, но голос похож. И говорит мне он, что мэрию Москвы взломали, украли то ли 15 миллионов, то ли 15 миллиардов, а я в списке лиц, которые с этим связаны, что-то там через мои счета… А у меня нет счета!» — поделился актер.

Песков понял, что его пытаются обмануть. Он уверен, что подобные влиятельные люди не стали бы тратить на него столько времени. К звонку «Собянина» и пародиста подключился якобы представитель ФСБ. В этот момент артисту начали угрожать. Актер хотел пригласить соседку в качестве свидетеля разговора, но его отговаривали. Тогда пародист ответил, что кладет трубку и сам едет в ФСБ.

