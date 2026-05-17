Якутский режиссер снимет кино в Японии

Якутский режиссер Степан Бурнашев начал сотрудничество с французскими и японскими продюсерами. Об этом сообщает «БК медиа».

Бурнашев снимет кино вместе с японской компанией Cloud11 Studios, французской фирмой Les films du Sillon и гонконгской студией Saidam Baryl Ltd. Картина получила название Almost there («Почти там» — перевод с английского). Режиссер подписал соглашение о сотрудничестве в рамках кинорынка Marché du Film в Каннах.

Производство проекта запланировано на 2027 год. Сценарий уже готов. Фильм расскажет о японца и мужчины из Республики Саха, которые переживают похожие проблемы. Они оба не могут отпустить свое прошлое. Мужчины вместе отправляются в место, где надеются наконец встретиться с ним лицом к лицу.

«Это сдержанная, но при этом эмоционально напряженная мужская драма. Это история о двух мужчинах, которые на первый взгляд кажутся совершенно разными, но каждый из них носит в себе то, чему так и не научился по-настоящему давать выход. По мере их пути они начинают понимать друг друга на глубоко человеческом уровне», — поделился Бурнашев.

