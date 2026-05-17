Группа The Hatters попала в базу «Миротворца»

Участников группы The Hatters внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Это выяснила «Газета.Ru».

Досье музыкантов Юрия Музыченко, Павла Личадеева, Александра Анисимова и Дмитрия Вечерина опубликовано на сайте. Их обвиняют в публичной поддержке «российской агрессии», покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, «соучастии преступлений России против Украины», «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения на ее территорию» и «незаконной коммерческой деятельности» на территориях Украины.

Авторы сайта объяснили внесение в базу тем, что группа выступила в Крыму в мае 2026 года.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

