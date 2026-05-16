Экс-возлюбленную Кличко заставили стать актрисой: «Возражения не принимались»

Актриса Хайден Панеттьери призналась, что не выбирала актерскую профессию. О том, что ее заставили стать артисткой, звезда «Героев» и бывшая возлюбленная боксера Владимира Клико заявила в беседе The Hollywood Reporter.

«Меня готовили к карьере. Я всегда была как маленький солдат. Возражения не принимались. Все было просто: «Вот твои сцены, вот твои диалоги, запомни их, вставай на нужные точки, делай то, что говорит режиссер». Я выполняла приказ», — вспоминает Панеттьери.

Сниматься Панеттьери начала в год, к четырем у нее уже была постоянная роль на телевидении.

«Я всегда буду задаваться вопросом, стала бы я актрисой естественным образом, если бы меня к этому не подтолкнули. Но вижу, что моя 11-летняя дочь проявляет интерес [к актерству]», — говорит она.

У Хайден Панеттьери были отношения с украинским боксером Владимиром Кличко, от которого актриса родила дочь Кайю Евдокию. В 2018 году из-за тяжелой депрессии и проблем с алкоголем актриса передала ему опеку над ребенком. Сейчас, по словам актрисы, дочь продолжает жить с отцом, знает пять языков и регулярно созванивается с матерью по видеосвязи.

Недавно актриса также заявила, что ее силой «уложили в постель» с известным актером.

Ранее Бритни Спирс заметили в винном магазине после приговора за пьяную езду.

 
