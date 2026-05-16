Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВзрыв АЗС в Пятигорске
Культура

Марафон фильмов Григория Чухрая пройдет на ТВ

Фильмы «Чистое небо» и «Сорок первый» покажут на ТВ к 105-летию режиссера Чухрая
Василий Малышев/РИА Новости

23 мая исполняется 105 лет со дня рождения режиссера Григория Чухрая, лауреата отечественных и международных кинофестивалей. Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в честь этой даты покажет знаменитые кинокартины автора, стало известно «Газете.Ru».

Начнет марафон в 11:35 фильм «Жили-были старик со старухой», рассказывающий о пожилой паре, которая после пожара в собственном доме отправляется к своей дочери в Заполярье. Но у той, в свою очередь, хватает личных проблем. Картина участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля в 1965 году, где удостоилась особого упоминания жюри. 

В 14:05 телеканал покажет ленту «Чистое небо», посвященную непростой судьбе военного летчика, который попал в плен и бежал. В мирное время он лишается работы, его исключают из партии, и только любовь дает ему силы жить дальше. Картина получила главный приз на Московском международном кинофестивале в 1961 году. Но сам Чухрай признавался, что дороже официального признания для него стали письма от благодарных зрителей. 

И завершит марафон в 16:05 дебютная работа режиссера — фильм «Сорок первый» о Гражданской войне и любви белогвардейского поручика и девушки-стрелка из отряда красноармейцев. На Каннском фестивале картина получила специальный приз «За оригинальный сценарий, гуманизм и романтическое величие». 

Ранее марафон к столетию Всеволода Сафонова прошел на ТВ.

 
Теперь вы знаете
Обедневшее «Евровидение» думает о возврате России. Сколько стоит конкурс и на чьи деньги он проходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!