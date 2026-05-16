Марафон фильмов Григория Чухрая пройдет на ТВ

23 мая исполняется 105 лет со дня рождения режиссера Григория Чухрая, лауреата отечественных и международных кинофестивалей. Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в честь этой даты покажет знаменитые кинокартины автора, стало известно «Газете.Ru».

Начнет марафон в 11:35 фильм «Жили-были старик со старухой», рассказывающий о пожилой паре, которая после пожара в собственном доме отправляется к своей дочери в Заполярье. Но у той, в свою очередь, хватает личных проблем. Картина участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля в 1965 году, где удостоилась особого упоминания жюри.

В 14:05 телеканал покажет ленту «Чистое небо», посвященную непростой судьбе военного летчика, который попал в плен и бежал. В мирное время он лишается работы, его исключают из партии, и только любовь дает ему силы жить дальше. Картина получила главный приз на Московском международном кинофестивале в 1961 году. Но сам Чухрай признавался, что дороже официального признания для него стали письма от благодарных зрителей.

И завершит марафон в 16:05 дебютная работа режиссера — фильм «Сорок первый» о Гражданской войне и любви белогвардейского поручика и девушки-стрелка из отряда красноармейцев. На Каннском фестивале картина получила специальный приз «За оригинальный сценарий, гуманизм и романтическое величие».

