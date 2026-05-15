Антон Беляев о криминальной юности: «Совершал поступки, которыми не горжусь»

Фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев признался, что в подростковом возрасте имел неприятности с законом и был заводилой в криминальной компании. Об этом музыкант рассказал в новом выпуске «5 книг» с Александром Цыпкиным.

Беляев уточнил, что провел юность в Магадане: вокруг была «криминальная возня», а во дворе царили ценности, далекие от тех, что прививали ему родители-инженеры и занятия в музыкальной школе.

«Это была попытка быстро все сладенькое получить. Быстро стать важным и значимым», — поделился артист.

При этом музыкант подчеркнул, что внутренние ценности у него не менялись даже в тот период.

«Совершая поступки, которыми я не горжусь, я испытывал каждый раз ужас в большей части. Я каждый раз, переступая какую-то грань, чувствовал, что это совершенно не моя история, что я делаю что-то очень неправильное», — сказал он.

Также Беляев отметил, что именно базовые ценности и поддержка матери помогли ему выбраться из «темной стороны» юности. Сейчас музыкант вспоминает тот период с долей иронии.

Ранее Беляев рассказал, как «правил» Ханса Циммера.

 
