Пользователей ждут экскурсии и лекции от 100 музеев России в рамках «Ночи Музеев»

В рамках всероссийской акции «Ночь музеев» с 16 по 26 мая пользователей Одноклассников, ВКонтакте и МАХ ждут квесты, экскурсии, лекции и эксклюзивный контент от более 100 музеев, сообщили организаторы.

К онлайн-марафону «Родное» присоединились Государственный Эрмитаж, Русский музей, Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Третьяковская галерея, Музей русского импрессионизма и другие культурные учреждения.

Музеи Московского Кремля в своей группе в Одноклассниках покажут видео «Шапка Мономаха и Шапка Казанская. Гипотезы и восточные влияния». Музей Фаберже расскажет о личных подарках императорской семьи, Музей русского импрессионизма представит экскурсию по выставке «Под маской» и трансляции лекций об искусстве, а Музей Москвы представит экскурсию по выставке «Волга. Москва. Нева» и трансляцию лекции о саратовских художниках-символистах.

Пользователям ОК в честь Акции «Ночь Музеев» также будут доступны праздничные рамки для фото от ведущих музеев страны.

Государственный Эрмитаж в сообществе ВКонтакте представит видео «Блогеры vs. телевидение: кто делает культуру видимой?».

Пользователям МАХ будет доступен чат-бот, с помощью которого можно пройти квест по ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственному историческому музею и Музею космонавтики. Участники будут искать экспонаты, отвечать на вопросы и выполнять задания, исследуя музеи с помощью QR-кодов. Жители других регионов смогут с помощью чат-бота познакомиться с экспонатами музеев в онлайн-формате.

В разделе «Культура» на платформе VK Видео собраны экскурсии, лекции и познавательные видео от музеев разных регионов России.

В VK Клипах пользователи могут присоединиться к тренду, опубликовав клип о своем посещении музея под хештегом #ночьмузеев2026.