Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Культура

Пользователей ждут экскурсии и лекции от 100 музеев России в рамках «Ночи Музеев»

Пользователей ждут экскурсии и лекции от 100 музеев России в рамках «Ночи Музеев»
Shutterstock

В рамках всероссийской акции «Ночь музеев» с 16 по 26 мая пользователей Одноклассников, ВКонтакте и МАХ ждут квесты, экскурсии, лекции и эксклюзивный контент от более 100 музеев, сообщили организаторы.

К онлайн-марафону «Родное» присоединились Государственный Эрмитаж, Русский музей, Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Третьяковская галерея, Музей русского импрессионизма и другие культурные учреждения.

Музеи Московского Кремля в своей группе в Одноклассниках покажут видео «Шапка Мономаха и Шапка Казанская. Гипотезы и восточные влияния». Музей Фаберже расскажет о личных подарках императорской семьи, Музей русского импрессионизма представит экскурсию по выставке «Под маской» и трансляции лекций об искусстве, а Музей Москвы представит экскурсию по выставке «Волга. Москва. Нева» и трансляцию лекции о саратовских художниках-символистах.

Пользователям ОК в честь Акции «Ночь Музеев» также будут доступны праздничные рамки для фото от ведущих музеев страны.

Государственный Эрмитаж в сообществе ВКонтакте представит видео «Блогеры vs. телевидение: кто делает культуру видимой?».

Пользователям МАХ будет доступен чат-бот, с помощью которого можно пройти квест по ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственному историческому музею и Музею космонавтики. Участники будут искать экспонаты, отвечать на вопросы и выполнять задания, исследуя музеи с помощью QR-кодов. Жители других регионов смогут с помощью чат-бота познакомиться с экспонатами музеев в онлайн-формате.

В разделе «Культура» на платформе VK Видео собраны экскурсии, лекции и познавательные видео от музеев разных регионов России.

В VK Клипах пользователи могут присоединиться к тренду, опубликовав клип о своем посещении музея под хештегом #ночьмузеев2026.

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!