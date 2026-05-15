В Минкультуры назвали нового худрука ансамбля Моисеева

Художественным руководителем — директором Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева назначен народный артист России Александр Тихонов. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По словам Любимовой, Елена Щербакова, ранее занимавшая эту должность, переходит на почетный пост президента ансамбля. На новом посту она продолжит активно участвовать в жизни коллектива, разработке репертуара и концертных программ, а также в решении концептуальных и стратегических задач в области художественного развития, добавила глава Минкультуры.

«Выражаем Елене Александровне глубокую благодарность за многолетнюю плодотворную работу», — написала Любимова.

Александр Тихонов родился в 1983 году в Москве. С четырех лет начал заниматься хореографией в детском ансамбле «Школьные годы». С 1993 по 1998 год Тихонов учился в Московской государственной академии хореографии. В 1998 году он поступил в училище при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. С 2000 года Тихонов является артистом коллектива. В 2012 году ему присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации, в 2020 году — народного артиста.

Ранее в Минкульте назвали нового директора Третьяковской галереи.

 
