Продюсер дал совет артистам, желающим вернуться в Россию: «Придется менять профессию»

Продюсер Павел Рудченко рассказал «Газете.Ru», что уехавшие артисты, которые желают вернуться в Россию, не смогут вновь завоевать любовь публики. По его словам, они могут приехать в страну, но им придется сменить профессию.

Рудченко согласился с депутатом Виталием Милоновым, заявившим, что покинувшие Россию звезды имеют право беспрепятственно посещать свою родину. Однако он считает, что артистам не стоит рассчитывать на место в шоу-бизнесе.

«Конечно же, артисты, как и любой человек, имеют право посещать ту или иную страну, то есть запрета у них прямого нет на въезд в Россию. Но при этом здесь больше не законная сторона всего этого вопроса может повлиять на деятельность артистов, карьеру и монетизацию, а именно общественный резонанс. Мне кажется, наши люди это не простят — все, что они наговорили, наделали своими действиями, словами. Люди просто будут бойкотировать их мероприятия. И, соответственно, именно с точки зрения творчества и карьеры у них дальнейшая деятельность не пойдет. А так, конечно, они могут приехать, но только, мне кажется, им придется менять профессию или заниматься чем-то вообще другим», — поделился Рудченко.

О том, что некоторые уехавшие после начала СВО артисты могут вернуться в Россию, заговорили после новостей о письме жены Дмитрия Назарова, в котором она попросила простить их с мужем и позволить вновь работать в стране. Однако супруги отрицают, что обращались в Госдуму. Назаров записал видео, в котором высмеял эту информацию.

Ранее актриса Светлана Немоляева допустила, что Дмитрия Назарова с женой могут простить после раскаяния.

 
