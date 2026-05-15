«По соседству работала Лолита»: чемпион мира по танцам дебютировал в музыке

Премьера совместного трека чемпиона мира, Европы и России по спортивным танцам Артемия Каташинского и артистки Альбины Даниловой — композиции «Улетим» — состоялась 15 мая. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе лейбла VK Records.

Каташинский признался, что это первая его дуэтная работа, и он согласился, не раздумывая. При этом танцор отметил, что ранее у него был небольшой музыкальный опыт.

«В этот раз все было намного масштабнее и профессиональнее: мы записывались в большой студии, где по соседству работала Лолита. Очень чувствовалась особая творческая и одновременно профессиональная атмосфера», — сказал чемпион мира.

Данилова отметила, что идея коллаборации возникла спонтанно. Она увидела танцевальный ролик с участием Каташинского и написала: «Классный типаж! Вот бы снять с тобой видео на мою новую песню!» На что он ответил: «А давай! Это же ты была в шоу «Ярче звезд?»

«Текст песни пришел ко мне буквально за пять минут, и я записала часть Артемию. Песня получилась шикарная, космическая. Честно, я в шоке от того, как эта песня произошла. Появилось ощущение, что ты идешь туда, куда тебе нужно, и все идет своим чередом», — поделилась она.

