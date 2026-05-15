Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Культура

«По соседству работала Лолита»: чемпион мира по танцам дебютировал в музыке

Чемпион Каташинский и певица Данилова выпустили 15 мая совместный трек «Улетим»
VK Records

Премьера совместного трека чемпиона мира, Европы и России по спортивным танцам Артемия Каташинского и артистки Альбины Даниловой — композиции «Улетим» — состоялась 15 мая. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе лейбла VK Records.

Каташинский признался, что это первая его дуэтная работа, и он согласился, не раздумывая. При этом танцор отметил, что ранее у него был небольшой музыкальный опыт.

«В этот раз все было намного масштабнее и профессиональнее: мы записывались в большой студии, где по соседству работала Лолита. Очень чувствовалась особая творческая и одновременно профессиональная атмосфера», — сказал чемпион мира.

Данилова отметила, что идея коллаборации возникла спонтанно. Она увидела танцевальный ролик с участием Каташинского и написала: «Классный типаж! Вот бы снять с тобой видео на мою новую песню!» На что он ответил: «А давай! Это же ты была в шоу «Ярче звезд?»

«Текст песни пришел ко мне буквально за пять минут, и я записала часть Артемию. Песня получилась шикарная, космическая. Честно, я в шоке от того, как эта песня произошла. Появилось ощущение, что ты идешь туда, куда тебе нужно, и все идет своим чередом», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что музыканты из Швейцарии и Германии выступят на фестивале «Человек Альфа / ALFA HUMAN».

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!