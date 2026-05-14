Музыканты из Швейцарии и Германии выступят на фестивале «Человек Альфа / ALFA HUMAN»

Фестиваль искусств «Человек Альфа / ALFA HUMAN» пройдет на более чем 10 площадках в Нижнем Новгороде
Первый Международный фестиваль искусств «Человек Альфа / ALFA HUMAN» пройдет на более чем 10 площадках Нижнего Новгорода с 20 по 31 мая 2026 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали организаторы.

Организаторы фестиваля определились с академической музыкальной программой события. 20 мая на Чкаловской лестнице покажут оперную инсталляцию «Данте. Восхождение». На один вечер Чкаловская лестница превратится в монументальную декорацию для уникального сайт-специфик перформанса. Режиссер Юрий Квятковский в сотрудничестве с драматургом Михаилом Дегтяревым и композитором Николаем Поповым представляет грандиозную оперную инсталляцию в жанре пастиччо по мотивам «Божественной комедии». Путешествие начинается у подножия с выступления хора INTRADA. Далее зрителю предстоит преодолеть более 500 ступеней. На каждом пролете звучат шедевры разных композиторов: Георга Фридриха Генделя, Антонио Вивальди, Генри Перселла и других. Живые голоса и барочные инструменты соединяются со световыми решениями, проекциями, минимальной сценографией и объемным саунд-дизайном, которые вместе не перекрывают, а подчеркивает архитектуру лестницы.

22 мая в Пакгаузах состоится концерт Хиблы Герзмава. В исполнении оперной артистки прозвучат шедевры европейской камерной музыки XIX века, оперные арии и жемчужины русского романса. Также в разные дни в Пакгаузах пройдут концерт оркестра La Voce Strumentale под управлением Федора Безносикова, концерт Оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, концерт Луки Пьянки (Швейцария) и Дмитрия Синьковского, выступит Хор имени А.В. Свешникова,

Пятичасовой марафон электронной музыки в Парке 800-летия Нижнего Новгорода 30 мая объединит на одной сцене актуальных артистов разных направлений — от мелодичного хауса до безудержного хард-техно. Программа включает диджей-сеты ярких представители российской и международной сцены: московский женский дуэт LI | LU, D'Maselle (Михаил Месхия), один из самых востребованных диджеев и продюсеров Москвы и белорусский дуэт Police in Paris. Кульминацией события станет выступление хедлайнера — специального гостя из Германии, имя которого пока держится в секрете.

31 мая торжественное закрытие фестиваля на Стрелке начнется с мировой премьеры сюиты «Иван Царевич» по пьесе А. Н. Островского в исполнении оркестра Нижегородского театра оперы и балета под управлением дирижера Любови Носовой. Автор музыкального произведения — один из наиболее значимых современных композиторов, лауреат «Золотой маски», создатель шести опер Алексей Сюмак. Особый статус вечеру придает участие звездных солистов. На сцену выйдет заслуженный артист России, пианист с мировым именем Борис Березовский. К нему присоединится итальянский скрипач Андреа Чикалезе, привнося в программу европейскую утонченность.

В свою очередь, составители научно-просветительской программы фестиваля поставили перед собой цель продемонстрировать гармонию между точными данными и высокими чувствами, доказывая, что наука способна на глубокий разговор о красоте. В центре внимания окажутся междисциплинарные связи: от генетических кодов и музыки Генделя до искусственного интеллекта и интерпретации наследия Дебюсси. Феномен катарсиса будет проанализирован через призму философии, нейробиологии и музыковедения, создавая объемную картину восприятия искусства.

