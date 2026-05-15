Крид сравнил себя с Иисусом в ответ на критику: «Всех больших всегда уничтожают»

Певец Егор Крид поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратной связью от стилиста Алеко Надиряна. В сообщении речь идет о разнице между медийным образом артиста и его настоящей личностью.

Алеко Надирян рассказал, что его мать, прочитав интервью с Кридом, изменила свое мнение о певце. Она отметила: «А ты такой умный и душевный, честный парень». По мнению матери стилиста, хейт в адрес Крида связан с тем, что артист не раскрывает свою подлинную сущность: «Люди не знают его настоящим».

В ответ Егор Крид заявил, что публика никогда и не узнает его настоящего. По его словам, людям проще слепо верить во что‑то, нежели принимать правду.

«Пусть хейтят, пусть сами придумают в очередной раз, за что и за это ненавидят. <...> Всех больших всегда уничтожают, чему мы удивляемся? Даже Иисуса распяли — того, кто нес за собой любовь, прощение, милосердие и помощь слабым, внутренние изменения человека», — прокомментировал ситуацию артист.

Недавно Крид столкнулся с волной критики в свой адрес после шоу в Краснодаре, во время которого он прочитал зрителям лекцию за съемку выступления на смартфоны. Интернет-пользователи осудили певца и сделали из его высказываний мемы.

